تزامناً مع العيد .. زيادات (25%) لأسعار تذاكر البصات السفرية





كشف أمين المال بالغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية، د. أحمد علي أحمد، عن تسليم الغرفة خطاباً مستعجلاً إلى اتحاد النقل السوداني، لاعتماد زيادة جديدة في أسعار تذاكر السفر عبر البصات السفرية للولايات، وضعتها الغرفة بهدف تطبيقها قبل بدء تفويج المسافرين للأقاليم. ودرجت الغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية سنوياً على وضع زيادة جديدة لفترة محددة في أسعار تذاكر السفر عبر البصات في مناسبات الأعياد، تنتهي بانتهاء العطلة الرسمية المحددة لمناسبة العيد. وقال أحمد لـ(الحراك) إن الزيادة الجديدة ستكون 25% فقط في انتظار اعتمادها من قبل اتحاد النقل، ومن ثم يتم تطبيقها قبل بدء تفويج المسافرين للولايات في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وبرر الزيادة لتغطية الخسائر الناتجة من عودة البصات خالية من الركاب من الولايات للخرطوم.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي