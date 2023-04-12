في الواقعة الأولى من نوعها.. قاض مصري يحكم على نفسه أثناء انعقاد المحكمة





المصري، أصدر المستشار محسن كلوب؛ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بمحافظة أسوان، جنوبي مصر، قراراً بتوقيع غرامة مقدارها 500 جنيه على نفسه، وذلك في أثناء نظره إحدى الدعاوي خلال الجلسة.

عندما يكون القاضي مثالاً للعدل والقوة

وحسب موقع “بوابة أخبار اليوم”، ورد بقرار هيئة المحكمة، أن رئيس المحكمة حكم بتغريم نفسه؛ لقيامه بتعطيل سير العمل أثناء الجلسة عندما رن الهاتف المحمول الخاص به؛ ليصدر قراره السابق أثناء الجلسة، وهو على المنصة أمام المتقاضين.

وعقب صدور القرار سادت حالة من الدهشة بين المحامين والمتقاضين الحاضرين الجلسة؛ كون الواقعة هي الأولى من نوعها، فكيف لقاضٍ وهو رئيس الجلسة أن يخل بنظامها، بل يعاقب نفسه على هذا الإخلال.

صحيفة سبق