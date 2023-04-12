الشيوعي: حميدتي و (قحت) سيواجهون (التصفية)





حدَّدَ الحزب الشيوعي طبيعة الصراع الدائر في الساحة السياسية الآن، وقال عضو اللجنة المركزية للحزب صدقي كبلو، إن الصراع القائم الآن هو صراع حول السلطة والموارد بين الحركة الإسلامية وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مشيراً إلى أن دلقو منذ سقوط نظام الجبهة الإسلامية وضع نفسه في حالة عداء مع الإسلاميين، وأضاف بأن الحركة الإسلامية تغفر الذنوب جميعاً إلا لمن يكفر بها. واعتبر كبلو في تصريح لـ(الحراك) تنفيذ انقلاب 25 أكتوبر هو امتداد لسلسلة انقلابات الحركة الإسلامية، لافتاً بأن مشاركة حميدتي في الانقلاب كان ذكاءً خارقاً من البرهان وجره في طريق العداء مع الثوار ومحاولة لفصله عنهم بصورة كاملة، مشيراً إلى أن العداء بين الثوار وحميدتي لم يكن وليد اليوم وبدأ عقب فض اعتصام القيادة العامة، جازماً بأن انقلاب 25 أكتوبر وسع الهوة بين الدعم السريع والثوار. وشدد كبلو إن الحركة الإسلامية تسعى لتصفية أي تيار مسلح معادٍ لها الآن، ونوه بأن مصير حميدتي ومجموعة من المجلس المركزي سيكون الإعدام والتصفية والتشريد والانتقام ومصادرة ممتلكاتهم، حال عودة الحركة الإسلامية للسلطة مجددًا.

الخرطوم- أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي