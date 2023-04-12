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بالفيديو.. “صانعة محتوى” تنتقد تصرفات الطبقة الوسطى في تقليد الطبقة الغنية : “أفعالهم وحركاتهم كأنهم من الأغنياء”
قالت صانعة المحتوى والمهتمة بالشأن الاجتماعي التيك توكر “ريما خالد” ، إن الطبقة الوسطى مخربين على أنفسهم ومخربين على الطبقة الغنية، معتبرة أنهم سبب أساسي من أسباب الغلاء.
وأضافت في مقطع فيديو أن الطبقة الوسطى طبقة شفافة “مو واضحة”، مثال واحدة مرتبها 8 آلاف تشتري شنطة بـ 5 آلاف وتقول سافرت هنا وهناك.
وتابعت أن الطبقة الوسطى طبقة جميلة جدا، وهذه الطبقة أصبحت شفافة (أفعالهم حركاتهم وكأنهم طبقة غنية).
وواصلت: الطبقة الغنية ما يشترون وما يسافرون مثل الطبقة الوسطى لأن عندهم قناعة وثقة.
— مشاهير دوت كوم – (Masheer.com) (@thae2172) April 12, 2023
صحيفة المرصد