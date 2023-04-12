بالفيديو.. “صانعة محتوى” تنتقد تصرفات الطبقة الوسطى في تقليد الطبقة الغنية : “أفعالهم وحركاتهم كأنهم من الأغنياء”





قالت صانعة المحتوى والمهتمة بالشأن الاجتماعي التيك توكر “ريما خالد” ، إن الطبقة الوسطى مخربين على أنفسهم ومخربين على الطبقة الغنية، معتبرة أنهم سبب أساسي من أسباب الغلاء.

وأضافت في مقطع فيديو أن الطبقة الوسطى طبقة شفافة “مو واضحة”، مثال واحدة مرتبها 8 آلاف تشتري شنطة بـ 5 آلاف وتقول سافرت هنا وهناك.

وتابعت أن الطبقة الوسطى طبقة جميلة جدا، وهذه الطبقة أصبحت شفافة (أفعالهم حركاتهم وكأنهم طبقة غنية).

وواصلت: الطبقة الغنية ما يشترون وما يسافرون مثل الطبقة الوسطى لأن عندهم قناعة وثقة.

صحيفة المرصد