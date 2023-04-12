أحذية أطفال تتمدد مع التقدم في العمر





صمم رجل أعمال من بيون بالهند مجموعة من الأحذية التي تتمدد ببطء مع تقدم الطفل في العمر، بعد أن استشار أطباء أطفال، أبلغوه أن الطفل يحتاج إلى ما لا يقل عن 15 زوجاً من الأحذية أثناء نموه من طفل صغير إلى مراهق.

ويعتقد رجل الأعمال ساتياجيت ميتال الذي صمم الحذاء مع صديقة الطفولة، كرتيكا لال، أن الحذاء الذي أطلق عليه تسمية «أرتيو» يوفر الراحة لأقدام الأطفال، كما يقلل من نفايات التصنيع غير الضرورية.

وينقل موقع «غوود نيوز» الكندي عن المصمم قوله إن تصميم أجزاء الحذاء العلوية المبتكرة محبوكة من صفات يرغب الوالدان في الحصول عليها في أحذية أطفالهم، وهي المتانة والمرونة وقابلية الغسل.

وقال ميتال الذي صمم الحذاء بالتشاور مع أطباء الأطفال لصحيفة «ذا ببتر إنديا»: «لا يرتدي الأطفال الأحذية المناسبة خلال السنوات العشر الأولى من حياتهم. فبين صفر وثلاث سنوات من العمر يتغير حجم قدم الطفل كل ثلاثة أشهر، ونحتاج إلى ما يقرب من 15 مقاساً بين صفر وتسع سنوات، قبل بلوغ مقاس القدم النهائي عند 13 عاماً»، موضحاً أنه اكتشف مشكلة وهي «بينما تنمو أقدام الأطفال، فإن أحذيتهم تبقى كما هي».

وما أوضحه له الأطباء هو أن عشرات الألوف من النهايات العصبية توفر التغذية الراجعة اللازمة للأطفال لفهم كيفية استخدام العضلات في أقدامهم للمشي والجري، ولا تأخذ معظم أحذية الأطفال هذا في الاعتبار، فيما حشو أقدام الأطفال الصغار في أحذية صغيرة جداً أو كبيرة جداً يمكن أن يعطل هذا التطور العضلي الأساسي.

وعن ابتكاره قال: «اخترنا حذاء واحداً لتغطية ثلاثة أحجام، ما يسمح بنمو قدره 18 مليمتراً. وقد استوحينا الإلهام من كيفية تفتح الزهرة من مرحلة البرعم إلى الأزهار»، مضيفاً: «بدأنا العمل على حذاء ينثني حسب القدمين. فعندما تنمو قدما الطفل من الأمام أو الخلف أو من الجانبين، يتمدد الحذاء وفقاً لذلك ويأخذ شكل ومحيط قدميه. ولهذا السبب يشعر الطفل بالراحة عند ارتداء مثل تلك الأحذية».

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