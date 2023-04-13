كيد النساء.. مقلب حماة أمريكية في زوجة ابنها يوم الزفاف يثير غضبا.. شاهد ماذا فعلت؟





تعرضت حماة أمريكية للكثير من الانتقادات عبر واحد من أكبر الجروبات الاجتماعية الأجنبية، بسبب ما فعلته في زوجة ابنها يوم زفافهما.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، قامت حماة العروس بشراء فستان زفاف متطابق تماما مع فستان زوجة ابنها.

ردة الفعل

أظهرت الصورة التي نشرتها الحماة من حفل الزفاف عبر الجروب، وقوفها بجانب ابنها وبجوارهما العروس بنفس الفستان الذي تبلغ تكلفته 750 دولارا.

واعتبر الكثيرون أن هذا مقلب سخيف من حماة العروس في ابنها وزوجته يوم حفل الزفاف، بينما دافع البعض عنها، قائلين: “لكل عائلة تفكيرها”.

صحيفة المرصد