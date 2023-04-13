بالصورة.. سحر مدفون في حذاء هدية.. صدمة عروس شابة بسبب صديقة العمر





انتشر منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لما يزعم أنه “سحر” تم وضعه في حذاء عروس شابة أهدته له صديقة عمرها.

يرجع أصل القصة التي أثارت حالة من الدهشة والجدل عبر “فيسبوك” إلى ما كتبه راقي شرعي من مدينة نجح حمادي بمحافظة قنا.

سحر في حذاء

قال الراقي الشرعي عبر صفحته التي انتشرت منها الصور عبر السوشيال ميديا: “#الحقد #بلاء #لاتقبلى #هدايا من أى حد وخلاص أثناء الزفاف والفرح وتدخليها بيتك، فالنفوس صارت خبيثة”.

تابع الراقي الشرعي في منشور أثار الدهشة والجدل: “#سحر #التفريق في حذاء أهدته لها المفترض صديقة العمر كميه الحقد الواضحة في. تعاويذ. السحر تدل على وجود شياطين تعيش بيننا لاقلوب لهم ولا رحمة ولا إيمان #وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكشف أن العروس الشابة عرفت مكان السحر من خلال رؤية منامية.

صدى البلد