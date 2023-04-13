



بسم الله الرحمن الرحيم

المؤتمر الوطني

بيان مهم حول تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد

قال تعالى: (وَٱتَّقُوا۟ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنكُمْ خَآصَّةً وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (25) (الأنفال)

المواطنون الشرفاء

يتابع المؤتمر الوطني بقلق بالغ ما آلت إليه الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد،خاصة بعد تصاعد وتيرة الخلاف والاحتقان بين قوات الشعب المسلحة والدعم السريع

المواطنون الشرفاء

إن المؤتمر الوطني إذ يدق ناقوس الخطر لمهددات الخلاف بين القوات المسلحة والدعم السريع؛يدعو الأحزاب السياسية لتجاوز حالة التشظي والتشرذم والانقسام وجمع شتات أهل السودان حتى لا تدخل البلاد في أتون الحرب الأهلية،وفي هذا الصدد يدين انشغال قوى سياسية قليلة بالتسابق لاحتكار وتقاسم كراسي السلطة على حساب سيادة البلاد وأمنها ويدعوها لتجاوز حالة الخلاف وتقديم المصلحة العامة على الخاصة والاهتمام بمعاش الناس والتأكيد على أن سيادة الوطن وأمنه واستقراره فوق الجميع.

المواطنون الشرفاء

يؤكد المؤتمر الوطني بأن انتهاج مبدأ الحوار والتوافق هما المخرج الوحيد لتجنيب بلادنا مخاطر الانهيار والانقسام والتشرذم ،وبهذا يجدد دعوته إلى:

•القوات المسلحة والدعم السريع لتحكيم صوت العقل وتفويت الفرصة على بعض القوى الخارجية المتربصة بالسودان وشعبه،واللاهثة لفرض الفوضى الخلاقة فيه وإشاعة الاضطراب وعدم الاستقرار .

•توجيه الجهود لدعم الأمن وبسط السيادة الوطنية وتعميق معاني الوحدة الجامعة بين أبناء الوطن ومكوناته.

•وقوف القوات المسلحة والأجهزة النظامية على مسافة واحدة من الجميع بما يقود للتوافق الوطني المنشود .

•نبذ خطاب الكراهية وتجاوز سياسة الإقصاء والتشفي التي تنتهجها بعض القوى السياسية.

•تجاوز الاتفاق الإطاري وابتدار حوار وطني ينتظم كافة التيارات السياسية والكيانات الاجتماعية والأهلية،والقطاعات الفئوية والمهنية ،ومنظمات المجتمع المدني وصولا لانتخابات حرة نزيهة يقرر فيها الشعب من يحكمه عبر صناديق الاقتراع

الله أكبر والعزة للسودان

المؤتمر الوطني_الخرطوم

13أبريل 2023م