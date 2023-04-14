الهلال يعود للتنافس المحلي ويواجه الشرطة





يعود الهلال للتنافس المحلي بمواجهة الشرطة القضارف في التاسعة من مساء اليوم بملعب الجوهرة الزرقاء في جولة مؤجلة من الدورة الثانية للدوري الممتاز.

وكان الهلال عاد مساء الثلاثاء إلى الخرطوم قادماً من البحرين بعد الفراغ من مواجهة المنامة في اياب المرحلة الأولى من تصفيات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والعودة ببطاقة التأهل رغم الخسارة بهدف مقابل إثنين.. ومنح الطاقم الفني للهلال بقيادة فلوران ايبينجي راحة للاعبيه بالأربعاء واكتفى بتدريب وحيد يوم أمس الخميس قبل لقاء اليوم.

وينتظر أن يجري المدرب الكونغولي عدداً كبيراً من التعديلات على توليفة الفريق الأساسية، حيث ينتظر أن يشهد اللقاء مشاركة الطيب عبدالرازق وبوغبا وعبدالرؤوف وأجاجون وياسر مزمل والشعلة منذ البداية مع إمكانية مشاركة جيرالد فيري والظهير الكونغولي ستيفن ايبويلا.

يذكر أن الهلال يتصدر روليت الدوري برصيد “50 نقطة” متقدماً بنقطتين عن المريخ ، فيما يحل الشرطة القضارف سابعا برصيد “35 نقطة” وكان الفريق ابتعد لفترة طويلة عن اللعب التنافسي بعد تأجيل مبارياته في الجولات الماضية أمام الهلال والمريخ، حيث استعد الفريق الذي يقوده محمد الطيب مورينهو بتدريبات في القضارف ثم معسكر لمدة أسبوع بمدينة مدني.

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