قنصل السودان باسوان يعلن تكدس العالقين بمعبري ارقين وأشكيت





ناشد السفير عبد القادر عبدالله القنصل العام للسفاره السودانية باسوان في تصريح لسونا اليوم ، السودانيين الراغبين في الخروج من العاصمة الخرطوم جراء الاحداث الجارية بالبلاد بالتوجه الى الولايات والمدن الأمنة داخل السودان بدلا عن التوجه لمصر وذلك نسبة لحدوث تكدس كبير للمغادرين الى مصر في معبري ارقين واشكيت في الجانب السوداني بمدينة حلفا.

ودعا القنصل العام باسوان شتي وسائل الإعلام السودانية لتوضيح الموقف للراي العام بالسودان خاصة للذين لديهم اجراءات فنية في الجواز من تمديد او اضافة أطفال، مشيرا الى ان ما تم تداوله في الوسائط الاعلامية بوجود تسهيلات في اجراءات التأشيرات والدخول لمصر والذي ساهم في سفر العديد من الأسر ، لا أساس له من الصحة، وهم الآن عالقين وتقطعت بهم السبل في ظل ازمة انعدام الخدمات في ارقين ووصول العشرات من البصات السفرية .

وعلى صعيد متصل يجري من خلال مبادرات المواطنين بوادي حلفا ومنظمات المجتمع المدني، إيواء العالقين بمدينة حلفا وتتم استضافتهم في عدد من المواقع الحكومية والمدارس والزوايا ويجري ترحيل من تقطعت بهم السبل في ارقين لانهم يعانون من انعدام الخدمات.

اسوان26-4-2023 (سونا)-