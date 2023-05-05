عاجل.. وفاة كابتن الهلال السابق ومدربه فوزي المرضي بعد أيام قليلة من وفاة إبنته دكتورة آلاء بطلقة طائشة





انتقل إلى جوار ربه قبل ساعات قليلة من الآن كابتن الهلال السابق ومدربه الأسبق فوزي المرضي إثر علة لم تمهله طويلاً بمنزله بأم درمان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشر الصحفي والإعلامي ومراسل قنوات بي ان سبورت سامر العمرابي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر وفاة الكابتن فوزي المرضي.

الجدير بالذكر أن الراحل كان قد فقد إبنته قبل أيام بعد أن توفت برصاصة طائشة في بداية الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع داخل منزلها.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين