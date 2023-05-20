الوداد يقهر صن داونز ليضرب موعدا مكررا مع الأهلي بنهائي الأبطال





تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعادل مع مضيفه ماميلودي صن داونز (2-2)، اليوم السبت، في إياب نصف النهائي.

وكان الوداد قد تعادل في مواجهة الذهاب بملعب محمد الخامس (0-0)، ليستفيد من قاعدة التسجيل خارج الأرض، ويضرب موعدا مكررا مع الأهلي المصري في النهائي القاري.

تقدم صن داونز في الدقيقة 50 عن طريق ثيمبا زواني، قبل أن يتعادل أيوب العملود للوداد بالدقيقة 72، ثم عاد أصحاب الأرض للتقدم في الدقيقة 79 عن طريق بيتر شالوليلي، إلا أن النيران الصديقة منحت الضيوف التعادل عن طريق موتوبي مفالا، بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 83.

بدأ صن داونز المباراة ضاغطا بقوة على مناطق الوداد، ونجح في صناعة 3 فرص بأول ربع ساعة، تألق فيها يوسف المطيع، الذي كان له الفضل في إبقاء النتيجة متعادلة.

وظهر الوداد أخيرا في هجمة مرتدة، بعدما انفرد محمد أوناجم بالحارس ويليامز، إلا أن المدافع المغربي عبد المنعم بوطويل، تدخل في نهاية المطاف وأنقذ فريقه الجنوب إفريقي.

وعاد شالوليلي ليهدد مرمى الوداد مرة أخرى، لكن المطيع ويحيى عطية الله أبعدا الكرة في الدقيقة 27.

وأمام الاستحواذ الكبير للاعبي صن داونز، حاول الوداد المراهنة على المرتدات السريعة، وكادت إحداها تثمر في الدقيقة 28، لولا تسرع المترجي.

وتوقف اللعب لدقائق بعد اصطدام ثنائي الوداد سامبو جونيور وأرسين زولا، وتدخل الجهاز الطبي لإسعاف اللاعبين وإكمال المواجهة، قبل أن ينتهي الشوط الأول (0-0).

وفي الجولة الثانية، سيطر أصحاب الأرض، وتصدى المطيع لتسديدة خطيرة من اللاعب زواني.

إلا أن اللاعب نفسه نجح في افتكاك الكرة، بعد خطأ من أيمن أبو الفتح على مشارف منطقة الوداد، وسدد بإحكام داخل الشباك المغربية، مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 50.

وأجرى البلجيكي سفين فاندنبروك عدة تغييرات، فدفع بسيف الدين بوهرة وجلال الداودي ثم مؤيد اللافي تباعا، ومعه تحسن أداء الوداد الذي تقدم للهجوم.

وفي الدقيقة 72، سجل أيوب عملود هدف التعادل برأسية مميزة، بعد تمريرة رائعة من يحيى جبران.

رد فعل صن داونز لم يتأخر، إذ ضغط بقوة ونجح في تسجيل الهدف الثاني، بعد هجمة مدروسة، انتهت عند الهداف شايلولي الذي أفلت من الرقابة، ووضع الكرة في المرمى الودادي بالدقيقة 79.

الوداد عاد للبحث مجددا عن التعادل، ونال المطلوب بنيران صديقة، بعدما حول اللاعب مفالا عرضية يحيى عطية الله من كرة ثابتة بالخطأ إلى داخل شباك صن داونز في الدقيقة 83.

ورغم إضافة الحكم السوداني محمود إسماعيل 8 دقائق كاملة كوقت بدل ضائع، إلا أن لاعبي الوداد أظهروا استبسالا كبيرا، ليعبر الفريق إلى نهائي مكرر أمام الأهلي، في محاولة للدفاع عن لقبه الذي تحصل عليه النسخة السابقة بالدار البيضاء.

موقع كووورة