طارق فهمي يكشف لماذا لم يتم تجريد حميدتي من رتبته العسكرية





قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية عن تعيين نائبين له في مواقع قيادية هما الفريق أول الركن شمس الدين كباشي نائباً والفريق ياسر عبد الرحمن حسن العطا نائباً للقائد العام وإعفاء قائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، يشير إلى تغيير جديد في بنية القوات المسلحة السودانية.

وأشار إلى أن هذه التغييرات أبعدت حميدتي من المعادلة خاصة وأن توزيع المواقع العسكرية راعى التوزيع الجغرافي فكباشي ينحدر من ولاية جنوب كردفان وياسر العطا من شمال البلاد وجابر من غرب دارفور وينتمي إلى قبيلة الرزيقات التي ينتمي إليها حميدتي.

وتابع فهمي أن البرهان قائد الجيش السوداني يسعى إلى محاكمة حميدتى على أفعاله التي تصل عقوبتها للإعدام وهذا هو السبب في عدم تجريده من رتبته العسكرية أو إحالته للتقاعد لأنه حينها سيصبح مواطن مدني وبالتالي المخرج الوحيد الأمن لحميدتي هو الهروب خارج البلاد خاصة بعد هروب واستسلام الجزء الاكبر من قوات الدعم السريع.

واصل فهمي حديثة قائلا: الأيام القادمة ربما تشهد ترك حميدتي المشهد بنفسه والهروب لإحدى الدول المجاورة، والمحللون السياسيون يرون أن العلاقة بين البرهان وحميدتي وصلت إلى مرحلة ألّا عودة وقرارات البرهان بتجميد أرصدة شركات الدعم السريع ووقف صرف الدعم لها وإخراج حميدتي من قيادته لها وتحجيم دوره يعنى أن السودان سوف يشهد تغييرات كبيرة في المرحلة القادمة.

“صحيفة فيتو”