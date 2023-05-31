سياسية
لجان مقاومة المغتربين: الدعم السريع أستغل الهدنة واستباحة الحي ونهب جميع المنازل
لجان مقاومة حي المغتربين:
_تعرض الحي لاستباحة شاملة من قبل الدعم السريع وسيطرت عليه بالكامل مستغلة الهدنة المعلنة.
_تم طرد جميع سكان الحي من منازلهم بالقوة وتحت تهديد السلاح، ونهب جميع المنازل وأغلب سياراته.
_تعرض أحد أبناء الحي من الذين رفضوا التعامل مع “المليشيا” للضرب بمؤخرة السلاح ما أفقده بعضا من بصره.
_لدينا أدلة تثبت تعاون بعض الأشخاص من أبناء الحي مع الدعم السريع.
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