سياسية

لجان مقاومة المغتربين: الدعم السريع أستغل الهدنة واستباحة الحي ونهب جميع المنازل

2023/05/31
قوات الدعم السريع

لجان مقاومة حي المغتربين:

_تعرض الحي لاستباحة شاملة من قبل الدعم السريع وسيطرت عليه بالكامل مستغلة الهدنة المعلنة.

_تم طرد جميع سكان الحي من منازلهم بالقوة وتحت تهديد السلاح، ونهب جميع المنازل وأغلب سياراته.

_تعرض أحد أبناء الحي من الذين رفضوا التعامل مع “المليشيا” للضرب بمؤخرة السلاح ما أفقده بعضا من بصره.

_لدينا أدلة تثبت تعاون بعض الأشخاص من أبناء الحي مع الدعم السريع.

الإنتباهه

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