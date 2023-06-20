سيناريوهات تأهل السودان وموريتانيا معا إلى الكان





اشتعل الصراع على تذكرتي التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2023 في المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة للكان والتي تضم جمهورية الكونغو الديمقراطية والجابون والسودان وموريتانيا. ويتصدر منتخب الكونغو الترتيب برصيد 7 نقاط بأفضلية المواجهات المباشرة عن الجابون بعدما خاض المنتخبان 5 جولات.

ويحتل السودان المركز الثالث برصيد 6 نقاط وخلفه موريتانيا بالمركز الأخير بـ5 نقاط قبل لقاء المنتخبين غداً الثلاثاء بالجولة قبل الأخيرة. ولكن يبقى السؤال هل يستطيع أن يصعد السودان وموريتانيا سوياً ليكملا التواجد العربي في الكان بعد تأهل مصر وتونس والجزائر والمغرب؟

فوز السودان على موريتانيا: يعني فوز منتخب السودان على موريتانيا غداً الثلاثاء الوصول إلى النقطة 9، واعتلاء الصدارة قبل جولة من النهاية. ولكن هذا الفوز لا يعني خروج موريتانيا من السباق فالفرصة ستكون مهيأة لصعود المنتخبين في الجولة الأخيرة. ويلعب في آخر جولة السودان خارج دياره أمام الكونغو الديمقراطية، بينما يستضيف موريتانيا منافسه الجابون.

ويصعد المنتخب الموريتاني حال فوزه على الجابون في آخر جولة ووصوله إلى 8 نقاط بشرط فوز السودان على الكونغو في عقر داره لأن المواجهات المباشرة بين موريتانيا والكونغو لصالح الأخير.

فوز موريتانيا على السودان: يبقى السيناريو الثاني متمثلاً في فوز موريتانيا على السودان غداً الثلاثاء وهو ما يرفع رصيد موريتانيا إلى 8 نقاط ليعتلي الصدارة. ويصعد المنتخبان حال فوز السودان على الكونغو ووصول صقور الجديان إلى 9 نقاط مع تعادل أو فوز موريتانيا أمام الجابون.

تعادل موريتانيا مع السودان: يعني تعادل موريتانيا مع السودان في لقاء الغد، ارتفاع رصيد السودان إلى 7 نقاط وخلفه موريتانيا برصيد 6 نقاط. وسيكون منتخب موريتانيا بحاجة للفوز على الجابون للوصول إلى 9 نقاط مع تعثر الكونغو الديمقراطية بالخسارة ليصعد السودان وموريتانيا للكان.

“كووورة”