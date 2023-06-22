أطهر الطاهر من جديد .. منتخب موريتانيا يهزم السودان





انتزع المنتخب الموريتاني صدارة المجموعة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد فوزه على نظيره السوداني 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أكادير بالمغرب ضمن الجولة الخامسة.

ثلاثية المرابطون افتتحها نوح محمد العبد في الدقيقة 26، مستغلا خطأ من المدافع السوداني أطهر الطاهر.

في الشوط الثاني واصل منتخب موريتانيا الضغط لتعزيز النتيجة وضمان الصدارة، وكان له ما أراد من خلال هدف سجله مدافع الزوراء العراقي حسن حبيب في الدقيقة 50، قبل أن تأتي الضربة القاضية من هداف نواذيبو والدوري الموريتاني حمي الطنجي، بثالث الأهداف في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

وارتقى المرابطون من المركز الأخير في سلم الترتيب العام للمجموعة إلى الصدارة ب8 نقاط في انتظار المواجهة الأخيرة التي ستكون في نواكشوط ضد منتخب الجابون ثالث الترتيب برصيد 7 نقاط.

“كووورة”