الأناكوندا والملك .. الدوري الفرنسي يُعلق على صورة صلاح ومصطفى محمد





أبرز الدوري الفرنسي لكرة القدم الصورة التي جمعت الثنائي المصري الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ومصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي، والتي وضعها الأخير عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.

وكتب الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على موقع “تويتر”: “الأناكوندا والملك في صورة واحدة”. وأنهى الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد الأجندة الدولية مع منتخب مصر، بعد خاض الفراعنة مباراتين الأولى أمام غينيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية والثانية أمام جنوب السودان وديًا.

وكان نانت قد أعلن مؤخرا، ضم مصطفي محمد بشكل نهائي بداية من الموسم المقبل، بعد أن قضي الموسم الماضي معارا من صفوف فريق جالاتا سراي التركي، بعد أن سدد النادي الفرنسي، مبلغ 5.7 مليون يورو، قيمة بند الشراء في عقد الإعارة.

وذكرت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، أن المهاجم المصري يحظى باهتمام كبير من قبل ناديي ليل الفرنسي وشيفيلد يونايتد الإنجليزي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وفي وقت سابق، اختار الموقع الرسمي للدوري الفرنسي، الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت، كأكثر اللاعبين فاعلية عند الدخول كبديل في المباريات.

وأشار الموقع الرسمي إلى أن مصطفى محمد تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 5 أهداف أخرى خلال 51 مباراة شارك فيها مع فريق نانت. وأضاف الموقع الرسمي للدوري الفرنسي، أن مصطفى محمد عند دخوله شارك بديلًا بواقع (547 دقيقة) ليكون الأكثر غزارة للأهداف بـ(5 أهداف) ليسجل المصري 63% من أهدافه. وشارك مصطفى محمد في موسمه الأول رفقة نانت، بواقع 51 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع خمسة أهداف حاسمة.

“متن نيوز”