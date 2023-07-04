قوات الاحتياطي المركزي: كوماج وجغم تقيل بأمدرمان





تصاعدت حدة الاشتباكات العنيفة في أمدرمان منذ الصباح الباكر، وتداول سكان المناطق المختلفة صور ومشاهد لعمليات الجيش السوداني في قنص وقبض أفراد الدعم السريع داخل المنازل وتدمير عرباتهم القتالية.

ونشرت صفحة الاحتياطي المركزي السوداني على “فيسبوك” عبارة: ” كوماج وجغم تقيل بأمدرمان” مع التنبيه في عدة منشورات أخرى للمواطنين بضرورة الالتزام الكامل بالمنازل وعدم الخروج أثناء المعارك. وذلك بحسب رصد “كوش نيوز“.

وقال بعض شهود العيان بأنه إذا استمرت المعارك بهذه الطريقة فإن تمام أمدرمان سيكون خلال 24 ساعة. وتقترب حرب السودان من الشهر الثالث والتي يخوض فيها الجيش السوداني قتال عنيف لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع.

الخرطوم – “كوش نيوز“