شاهد بالفيديو سقوط طائرة مقاتلة للجيش السوداني في الخرطوم بحري





فيما اختلفت الأطراف حول سبب السقوط، تداولت عدة صفحات فيديو يوضح سقوط طائرة مقاتلة لسلاح الجو السوداني بالخرطوم بحري نهار الثلاثاء.

وقد نشرت صفحة قناة العربية مشهد لسقوط الطائرة مع تعليق مصاحب لشخص يبدو وأنه من قام بتصوير المشهد. ويظهر المشهد الطيارين وهم يهبطون بالمظلة دون توضيح من جهة حتى الآن إلى أين هبطوا.

وقد أكد متابعون بحسب رصد “كوش نيوز” بأن الطائرة سقطت وليس أسقطت، والدليل على ذلك بأنه لا يوجد حريق أو إصابة ظاهرة. كما أن القنوات استخدمت سقوط وليس إسقاط.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها طائرة لسلاح الجو السوداني، حيث يظهر تصريحان عادة، أحدهما من الجيش السوداني يقول بأن الطائرة سقطت لعطل فني، بينما قوات الدعم السريع تقول بأن نيرانها هي التي أسقطت الطائرة.

الخرطوم – “كوش نيوز”