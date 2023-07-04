انتخاب السودان رئيسا لمجلس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية





انتخب مجلس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، أمس الاثنين، السفير مجدي أحمد مفضل المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا رئيسا لأعمال الدورة الحادية والخمسين للمجلس.

وأكد السفير مجدي أحمد، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس، عزمه النهوض بعمل اليونيدو بطريقة فعالة ومؤثرة، مع ضمان الاستمرارية والاستقرار للمنظمة في السياق العالمي الحالي المليء بالتحديات، داعيا المجتمع الدولي للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الأزمات الكبيرة التي تواجه العالم، ومن أبرزها تغير المناخ والأوبئة والنمو السكاني والفقر والطاقة والأمن الغذائي والتضخم ونقص التمويل، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”.

كما دعا السفير السوداني، الدول الأعضاء، لتجديد التزامهم تجاه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية التي من شأنها المساهمة في مكافحة الفقر والبطالة وتغير المناخ، داعياً لعدم الانسياق وراء التوتر الجيوسياسي الحالي الذي يشل الأمم المتحدة ويستنزف الموارد ويحول الطاقات العالمية والاهتمام بعيداً عن أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً الحاجة إلى مضاعفة الجهود على جميع المستويات للعودة إلى المسار الصحيح لإنقاذ البشرية من هذه الطريق المحفوفة بالمخاطر.

“الشروق نيوز”