سيدة للبرهان: يا حليلك تعبت ونزلت 30 كيلو ومنتظراك بمديدة الحلبة





عبرت سيدة سودانية عن حزنها الشديد عندما رأت قائد الجيش السوداني وقد نقص وزنه أكثر من 30 كيلو بحسب قولها، وبدت عليه آثار التعب والإرهاق في آخر ظهور له.

وقالت السيدة بحسب رصد محررة “كوش نيوز” على إحدى المجموعات النسائية في شبكات التواصل الاجتماعي بأن “البرهان شكلو تعبان شديد من السهر والجري، يا حليلو وحليل أسرته ما بكون شافوه من بدت الحرب”. وأضافت بأنها على استعداد بأن تساهم في عودته لصحته الطبيعية بمجرد انتهاء الحرب ونصر القوات المسلحة السودانية، معلنة بأنها خبيرة في إعداد مديدة الحلبة التي ستمنحه الطاقة والصحة حتى يواصل جهوده في دعم استقرار وحماية السودان، قائلة: “يا الحارس مالنا ودمنا يا قائد جيشنا جيش الهنا”.

وتدخل جهود القوات المسلحة السودانية شهرها الثالث في سبيل إنهاء تمرد قوات الدعم السريع المدعوم من عدة قوى محلية ودولية. وكان آخر ظهور لقائد الجيش السوداني “البرهان” في ليلة عيد الأضحى المبارك عندما أعلن الاستنفار وفتح باب التجنيد للشباب من أجل القتال إلى جانب القوات المسلحة السودانية.

الخرطوم – “كوش نيوز”