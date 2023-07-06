رياضية

الأولمبي السوداني يخسر أمام الجزائر في دورة الألعاب العربية

2023/07/06
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منتخب السودان

سجل المنتخب الجزائري هدفين متأخرين ليحقق فوزا مثيراً في ريمونتادا قاتلة أمام المنتخب السوداني 2-1، في ختام مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وتصدر منتخب الجزائر المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالتساوي مع منتخب عمان، فيما يحتل منتخب السودان المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ليستمر الصراع حتى الجولة الثالثة والأخيرة لتحديد هوية المتأهلين إلى الدور نصف النهائي.

من قذيفة صاروخية لا تصد ولا ترد في الدقيقة 74 هز محمد عبد المحسن شباك الجزائر معلناً عن هدف التقدم لمنتخب “صقور الجديان”.

في الدقيقة 86 عاد المنتخب الجزائري بنتيجة المباراة بتسجيل هدف التعادل عبر منذر طمين، قبل أن يسجل “محاربي الصحراء” الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر محمد تميم.

“الشرق”

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