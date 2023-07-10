الخليفي ينفذ تهديده تجاه مبابي مستعينا بالنصر السعودي





تتسارع وتيرة الأحداث داخل جدران نادي باريس سان جيرمان، في ظل المؤشرات حول إمكانية بيع عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي، هذا الصيف.نشرت صحيفة سبورت الكتالونية أن النادي الباريسي يتجه لاستبعاد مبابي من جولته الآسيوية في اليابان خلال الفترة من 22 يوليو/تموز إلى 2 أغسطس/آب المقبل.

وأضافت أن بي إس جي حذف مبابي من صورة الملصق الخاص للقاء الودي المرتقب بين سان جيرمان والنصر السعودي يوم 27 يوليو/تموز المقبل.وأشارت الصحيفة نقلا عن تقارير صحفية في إسبانيا وفرنسا إلى أن مبابي (24 عاما) رفض 3 عروض لتجديد عقده مع العملاق الباريسي.ولفتت إلى أن الخليفي أمهل الهداف التاريخي للنادي أسبوعين لحسم قراره النهائي.وكان الخليفي قال في مؤتمر تقديم المدرب الجديد، لويس إنريكي، أن مبابي أمام خيارين إما التجديد أو الرحيل هذا الصيف.من جانبه، قال قائد منتخب فرنسا، إنه ينوي البقاء مع الفريق بالموسم المقبل، لكنه أبلغ النادي في خطاب رسمي برفضه التمديد لما بعد صيف 2024.

“كووورة”