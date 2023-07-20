السودان والمعارك اليومية المستمرة بالأسلحة الثقيلة في ظل عجز أي من الطرفين من حسم المعركة لصالحه





أصبح المشهد اليومي في السودان متشابها ويتكرر يوميا على وقع المعارك المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وعلى وقع التصريحات التي يؤكد فيها كل من الطرفين تقدمه على الطرف الآخر

تبادل الجيش وقوات الدعم السريع إطلاق النار بالمدفعية الثقيلة، في حين قصف الطيران الحربي للجيش منطقة بري شرقي العاصمة.

وأكد شهود عيان سماع دوي انفجارات شرقي وجنوبي الخرطوم جراء قصف مدفعي متبادل بين الطرفين، وفي جنوب مدينة أم درمان تجددت الاشتباكات العنيفة بينهما، وقال سكان في مدينة الأبيض على بعد ثلاثمئة وخمسين كيلومترا جنوبي العاصمة إن قصفا مدفعيا استهدف قواعد لقوات الدعم السريع في المدينة، وقد ردت عليها قوات الدعم السريع بإطلاق نيران مضادات الطائرات.

هذا وتبادل الطرفان الحديث عن سيطرة كل طرف على مواقع استراتيجية هامة في العاصمة مثل الطريق المؤدي إلى منطقة جبل أولياء وشارع النيل بمنطقة بري، وذلك في ظل تأزم الأوضاع الحياتية والإنسانية في البلاد.

“مونتي كارلو الدولية”