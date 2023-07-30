



ما حقيقة إعفاء مدير جهاز المخابرات العامة؟

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خطاباً منسوباً إلى مدير جهاز المخابرات العامة ويحتوي على بيان رقم (3)، معنوناً إلى جماهير الشعب السوداني وإلى ضباط وضباط صف وجنود جهاز المخابرات العامة.

يحتوي البيان – الممهور بختم جهاز المخابرات العامة وتوقيع فريق أمن أول أحمد إبراهيم مفضل – على عدد من النقاط التي تتعلق ببعض الشئون الإدارية داخل الجهاز.

قام فريق جهينة بالبحث والتحقق من صحة الخطاب وتبين أنه مزور، للأسباب الآتية:

1- الخطاب مطبوع على ورقة A4 بيضاء ويخلو من الخلفية ذات اللون الأزرق الغامق والمتدرج من أسفل الورقة لينتهي باللون الأبيض في أعلاها.

2- احتوى الخطاب على عدد من الأخطاء الإملائية والنحوية مما يدل على أن إعداده تم بواسطة جهة غير محترفة.

3- ترويسة الخطاب المتداول تختلف عن خطابات جهاز المخابرات المنشورة في بعض المواقع الإخبارية، حيث تحتوي على شعارين أحدهما طائر صقر الجديان باللون الأسود والأبيض على يمين الورقة والثاني شعار جهاز المخابرات الملون على يسارها، بينما الخطابات الرسمية للجهاز تحتوي على الشعار الملون نفسه مكرر مرتين.

4- نفت الصفحة الرسمية لجهاز المخابرات العامة بالفيسبوك صحة البيان المتداول وأشارت إلى أن الفريق أحمد إبراهيم مفضل يمارس مهامه الرسمية بشكل طبيعي.

للتأكد من صحة ما ذكرنا يرجى الاطلاع على الصفحة الرسمية للجهاز في فيسبوك في هذا الرابط:

https://bit.ly/General_Intelligence_Service

جهينة