بين الحقيقة والخيال.. هل رفض مبابي الانتقال لريال مدريد في 2017؟





في عالم كرة القدم هناك الكثير من الشائعات الممزوجة ببعض الحقائق، لكن ثمة ملايين حول العالم يؤمنون بأشياء قد تكون عبارة عن خيال لا علاقة له بالواقع في أحيان كثيرة.

“بين الحقيقة والخيال” سلسلة يقدمها كووورة، نستعيد من خلالها بعض الأفكار الشائعة، للفصل فيها ووضعها في سياقها الحقيقي، إما الحقيقة أو الخيال.

واليوم موعدنا مع حقيقة رفض كيليان مبابي الانتقال إلى ريال مدريد قبل 6 سنوات، مفضلا ارتداء قميص باريس سان جيرمان.

حديث الساعة

أصبح مصير كيليان مبابي داخل باريس سان جيرمان، حديث وسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة، بعد تصعيد النادي أزمته مع اللاعب.

ويصر الدولي الفرنسي على الرحيل فور انتهاء تعاقده مع ناديه في صيف 2024، فيما يرغب الأخير في إجباره على التجديد أو بيعه هذا العام بدلا من رحيله مجانا.

وعلى رأس الأندية المهتمة بضم مبابي، يأتي ريال مدريد، الذي حاول مرارا جلبه إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

لكن سعي النادي الملكي نحو مبابي ليس الأول من نوعه، بل سبق له محاولة ضمه أكثر من مرة، فهل كانت البداية في 2017 ورفض اللاعب تلك الخطوة؟

اعتراف فرنسي

عام 2017 قرر موناكو الموافقة على عرض سان جيرمان لاستعارة مبابي لمدة موسم مع إلزامية الشراء مقابل حوالي 180 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب في التاريخ.

في تلك الفترة سبق ذلك الانتقال أنباء تفيد بسعي ريال مدريد نحو ضم المهاجم الشاب، إلا أنها أشارت لاختيار الأخير البقاء في فرنسا بقميص باريس.

وتؤكد التصريحات الرسمية أن مبابي تجاهل بالفعل عرض الريال لضمه في ذلك الوقت، مفضلا الاستمرار في الدوري الفرنسي.

جاء ذلك على لسان فاديم فاسيليف، نائب رئيس نادي موناكو في ذلك الوقت، الذي قال لإذاعة “مونت كارلو”: “ريال مدريد وموناكو تربطهما علاقة صداقة”.

وأكمل “لقد تحدثت مع فلورنتينو بيريز -رئيس الريال- وفي كل مرة يراني فيها يلومني على عدم بيع مبابي لناديه”.

وأكد فاسيليف أن النادي الإسباني تقدم بعرض تبلغ قيمته 180 مليون يورو نظير ضم مبابي، قبل أن يبلغ مسؤولو موناكو اللاعب حينها بوصول ذلك العرض.

ووفقا لنائب الرئيس السابق، فإن المسؤولين أبلغوا مبابي بوصول عرض من نادي أحلامه، وطلبوا منه الرد عليه، نظرا لعدم رغبتهم في اتخاذ قرار بدلا منه.

وجاء رد مبابي مفاجئا، حسبما صرح فاسيليف، الذي قال “لقد أخبرني بأنه يريد الذهاب إلى باريس، وبعدها كانت هناك بعض التفاصيل المتبقية، حتى إنني كنت أشك في اكتمال الصفقة حتى النهاية”.

وبرر مبابي اختياره بعدها، قائلا إنه “بالنسبة لطفل باريسي، فإن الذهاب إلى نادي المدينة يكون له شعور خاص، مثلما يكون الحال عندما تولد في مدريد، وتذهب إلى ريال مدريد”.

وبحسب تقارير أخرى، فإن مبابي كان غاضبا من تفاوض موناكو مع الريال دون إبلاغه من البداية بتلك المحادثات.

ورأى مبابي أنه من غير اللائق أن يتفاوض النادي حول مستقبله خلف ظهره، دون أن يكون له أي دور في ذلك، مما جعله يعاكس رغبة موناكو في بيعه للريال.

موقع كووورة