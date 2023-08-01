يا جمال النيل والخرطوم بالليل .. سلاف الياس تلهب أشواق السودانيين للعودة





أجمل ليالي هنا لما القمر يظهر .. والونسة تبقى غنا والغنية تتنقل، ويرجع السودانيون إلى وطنهم الجميل عقب القضاء على تمرد الدعم السريع.

هكذا يعيش مئات الآلاف من السودانيين في عدة دول، يحلمون بالعودة، ويتحسسون كل شيء يقربهم إليها ويذكرهم بالليالي الجميلة، ويستمعون بكل لهفة إلى “يا جمال النيل والخرطوم بالليل”، التي تؤديها سلاف الياس بإحساس صادق.

ومغتربو السودان في الخليج وأوروبا وأمريكا ومصر وبعض البلدان الإفريقية يعتبروني بعض الأغنيات هي ملجأهم الوحيد لاستذكار الأماسي الخالدة العامرة بالشوق ونبل حُب الوطن العزيز، وذلك بحسب رصد محرر “كوش نيوز“.

باجمال النيل والخرطوم باليل .. يا راضعة من نيلين حضنوك من أزمان .. ضمخ شذى الياسمين والورد والريحان .. عشاق سمر بالليل سحرم جمال النيل.

شاهد يا جمال النيل من هنا:

نقلاً عن – “كوش نيوز“