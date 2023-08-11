موعد انطلاق الدوري السعودي وهذه مباريات الجولة الأولى وأشهر صفقات الموسم الجديد





تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى انطلاق نسخة موسم 2023-2024 من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، والمنتظر أن تكون الأقوى في تاريخ المسابقة بالنظر إلى التعاقدات الضخمة التي أبرمتها الأندية في سوق الانتقالات الصيفية 2023.

وكان الدوري السعودي واحدا من أقوى البطولات عربيا، لكنه الآن سحب البساط من الجميع وحتى من كثير من الدوريات الأوروبية بعد وصول نجوم من الصف الأول إلى المملكة، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو في “الميركاتو” الشتوي لعام 2023، ثم تبعه البقية مثل الفرنسي كريم بنزيمة والسنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز.

موعد بداية الدوري السعودي موسم 2023-2024

ينطلق الموسم الجديد للدوري السعودي غدا الجمعة 11 أغسطس/آب 2023 بمباراة تجمع بين الأهلي العائد إلى دوري المحترفين بعد موسم وحيد قضاه في دوري “يلو”، وبين ضيفه الحزم الذي رافقه إلى دوري “روشن”، وذلك على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

مباريات الجولة الأولى

أعلنت رابطة الدوري السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباريات الجولات الخمس الأولى، على أن تتم جدولة باقي الجولات بعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وفي اليوم الأول ستُقام مباراة واحدة تجمع بين الأهلي والحزم، وفي يوم السبت 12 أغسطس/آب 2023 تُجرى مباراتا الطائي وضمك، والفيحاء والخليج، أما اليوم الثالث فيشهد مباراتين أيضا بين التعاون والفتح، ثم الرياض ضد الوحدة.

وتُختتم الجولة الأولى يوم الاثنين 14 أغسطس/آب 2023 بإقامة 4 مباريات هي الرائد ضد اتحاد جدة بطل الموسم الماضي، وأبها والهلال، والاتفاق والنصر، والأخدود والشباب.

القنوات الناقلة للدوري السعودي

أعلنت شبكة قنوات “إس إس سي” السعودية أنها الناقل الحصري والوحيد لمنافسات دوري “روشن” السعودي للموسم المقبل 2023-2024 في المنطقة العربية.

أما في المنطقة العربية فبإمكان المشاهدين متابعة المباريات بالجودة العالية عبر الاشتراك بمنصة “شاهد”، أو متابعتها بالصورة العادية “إس دي” (SD) عبر البث المجاني لقنوات “إس إس سي” على القمر الصناعي عربسات.

ويشهد الموسم الجديد نقلة نوعية في إطار تسويق الحقوق عالميا، إذ ستُنقل البطولة على عدة قنوات أجنبية أبرزها شبكة “كانال بلوس” الفرنسية الشهيرة التي أعلنت عن حصولها على حقوق بث مباريات الدوري السعودي داخل فرنسا وبعض البلدان الأفريقية لمدة موسمين، وكذلك الأمر مع منصة “دازن” التي حصلت على الحقوق لموسمين أيضا داخل المملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا والنمسا وكندا وبلجيكا، على أن تبث 3 مباريات من كل جولة منها مباريات النصر بشكل دائم.

أبرز صفقات الأندية السعودية

كان البرتغالي كريستيانو رونالدو أول النجوم الكبار الواصلين إلى الدوري السعودي في الموسم الماضي، وذلك يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2022 في صفقة انتقال حر ليفتح الباب أمام انضمام العديد من اللاعبين الكبار.

وخلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، نجحت الأندية السعودية في ضم العديد من اللاعبين، أبرزهم الفرنسي كريم بنزيمة الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، كما تعاقد حامل اللقب مع الفرنسي نغولو كانتي من تشلسي، والبرتغالي جواو فيليبي غوتا من سيلتيك الأسكتلندي، والبرازيلي فابينيو من ليفربول.

وبالعودة إلى النصر، فقد حصل على توقيع السنغالي ساديو ماني من بايرن ميونخ، وخطف مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان من بين أنياب برشلونة.

أما الهلال الملقب بـ”الزعيم” فتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز والسنغالي خاليدو كوليبالي من الدوري الإنجليزي وتحديدا من وولفرهامبتون وتشلسي على التوالي، بالإضافة إلى الصربي سيرج ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو وكذلك المهاجم البرازيلي مالكوم من زينيت سان بطرسبورغ.

أما الأهلي العائد إلى دوري المحترفين، فضم إضافة إلى محرز القادم من مانشستر سيتي كلا من البرازيلي روبيرتو فيرمينو من ليفربول والسنغالي إدوارد ميندي من تشلسي والإيفواري فرانك كيسي من برشلونة، في حين وقّع جوردان هندرسون قائد ليفربول للاتفاق الذي يدربه أسطورة “الريدز” ستيفن جيرارد.

الجزيرة