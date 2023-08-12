أغلى صفقة بتاريخ الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يعلن رسميا ضم هاري كين





أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، السبت، التعاقد رسميًا مع قائد منتخب إنكلترا، هاري كين، قادما من توتنهام هوتسبرز الإنكليزي، بعقد يمتد حتى عام 2027.

ونشر النادي الألماني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تعاقد مع اللاعب الإنكليزي البالغ من العمر 29 عامًا، ونشر صورا له بقميص الفريق البافاري رقم “9”، دون الإعلان عن قيمة الصفقة.

وكانت تقارير إعلامية من بينها وكالة رويترز، قد قدّرت قيمة الصفقة بنحو 100 مليون يورو، وهو رقم قياسي في الدوري الألماني. وكتب كين على حسابه بموقع “إكس” (تويتر سابقًا) إنه “في غاية السعادة بعد التوقيع لمثل هذا النادي العملاق، صاحب التاريخ الذي لا يصدق”.

وكان مدرب بايرن ميونخ، توماس توخيل، قد صرح، الجمعة، أن عملية انتقال كين “لم تنته بعد”، وأن الفريق يعمل على إتمام الصفقة. وتابع للصحفيين: “نعمل بضغط شديد على هذا الاتفاق، يمكننا أن نؤكد ذلك، لكن بينما نتحدث الآن لم يحدث أي اتفاق لذا لا يمكن للمدرب أن يتحدث عن لاعب ليس بناديه”.

وأضاف: “أتفهم الكثير من الأسئلة عن الاحتمالات والمواعيد.. كل الخيارات مفتوحة، أولها أن نضم اللاعب، وحتى اللحظة هذا لم يحدث”. وتابع: “إنه اتفاق ضخم، نتحدث عن قائد منتخب إنجلترا يغادر الدوري الإنكليزي الممتاز”.

وقال مدرب توتنهام، أنجي بوستيكوجلو، الجمعة أيضًا: “يبدو أننا سنمضي دون هاري”. وسجل كين الموسم الماضي 30 هدفا في الدوري الإنكليزي الممتاز، رغم إنهاء فريقه في المركز الثامن، ليحل ثانيا في صدارة الهدافين بعد إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي.

ويفصل كين 47 هدفا من الرقم القياسي لنجم الكرة الإنكليزية، ألان شيرر، كهداف تاريخي للدوري الإنكليزي الممتاز. وكان عقد كين ينتهي في الموسم المقبل، مما يجعل رحيله بمقابل مادي مفيدا لتوتنهام، حيث كان من الممكن أن يرحل مجانا في الصيف المقبل.

ويستهل بايرن الموسم الجديد، السبت، بمواجهة رازن بال شبورت لايبزيج في كأس السوبر الألمانية، بينما يبدأ الدفاع عن لقب الدوري الأسبوع المقبل حين يواجه فيردر بريمن يوم 18 هذا الشهر.

قناة الحرة