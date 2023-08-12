رونالدو يتوج النصر باللقب العربي على حساب الهلال





واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو توهجه، وقاد النصر لتحقيق فوز مثير على جاره الهلال 2-1، ليتوج “العالمي” بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، مساء اليوم السبت، في الطائف.

وسجل “الدون” هدفي النصر في الدقيقتين 74 و98 بالشوط الإضافي الأول، في حين أحرز هدف الهلال الوحيد محترفه البرازيلي ميشيل ديلجادو في الدقيقة 51.

وحصد النصر أول لقب في تاريخ مشاركاته بالبطولة العربية بمختلف مسمياتها، كما سجل رونالدو أول ألقابه مع الفريق الأصفر منذ قدومه في الميركاتو الشتوي الماضي.

تألق العويس

ضغط الهلال مبكرا وكاد يسجل أول الأهداف في الدقيقة 3 بتسديدة قوية أطلقها روبن نيفيز، لكنها مرت بمحاذاة القائم.

وفي الدقيقة 13 هدد فوفانا لاعب النصر مرمى الهلال عبر ضربة ثابتة وتصدى لها حارس الأزرق محمد العويس ببسالة وأبعدها للركنية.

وفي الدقيقة 19 تصدى العويس من جديد لرأسية مارسيلو بروزوفيتش ببراعة، قبل أن يطلق عبد الله الخيبري تسديدة قوية أبعدها حارس الهلال ثم شتتها كوليبالي في الدقيقة 27.

وكاد بروزوفيتش أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 30، إذ تلقى عرضية من ساديو ماني، لكن الكرواتي سدد على الطائر كرة ضعيفة أمسكها العويس، الذي تعامل جيدا بعد 4 دقائق مع تسديدة أخرى من تاليسكا.

لدغات رونالدو

مع بدايات الشوط الثاني نجح الهلال في هز الشباك عبر البرازيلي ميشيل ديلجادو في الدقيقة 51، الذي تلقى تمريرة من مالكوم، بعد هجمة مرتدة منظمة.

وبعد هجمتين مهدرتين من تيليس، ورونالدو، وواصل العويس تألقه وأنقذ مرمى الهلال من تسديدة صاروخية أطلقها تاليسكا في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 71، استبدل الحكم رضوان جيد إنذار مدافع النصر عبد الإله العمري، لبطاقة حمراء، مستعينا بالفار، بسبب تدخله على مالكوم جناح الهلال حيث كان منفردا.

واستطاع النصر تعديل النتيجة عبر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 74، بعد عرضية مميزة من سلطان الغنام.

وفي الدقيقة 76 احتسب الحكم رضوان جيد، ركلة جزاء للهلال، بعدما عرقل مدافع النصر علي لاجامي لاعب الهلال ميلينكوفيتش سافيتش، ثم ألغاها لاحقا بعد تدخل الفار.

وبعدها طرد الحكم لاعب النصر البديل نواف بوشال من على دكة البدلاء بسبب احتجاجه.

وبالدقيقة 84، سجل النصر هدفه الثاني عبر لدغة جديدة من رونالدو، وأكد الفار صحته، ليلجأ الفريقان لاحقا للأشواط الإضافية.

الشوط الإضافي الأول:

زج كاسترو مدرب النصر باللاعب عبدالرحمن غريب بديلا عن تاليسكا لاستغلال سرعته ومهاراته وتنشيط الجبهة الهجومية.

كما دفع جيسوس مدرب الهلال بالمهاجم عبدالله الحمدان بديلا عن ميشيل ديلجادو لتنشيط هجومه.

وأهدر كريستيانو رونالدو فرصة تسجيل هدف ثاني، بعدما سدد من داخل منطقة الجزاء ولكن أبعد تسديدته علي البليهي من على خط المرمى قبل أن تسكن الشباك.

قبل أن تحمل الدقيقة 98، هدف ثاني للنصر عن طريق كريستيانو رونالدو بعدما تابع تسديدة فوفانا الرائعة المرتدة من العارضة، بضربة رأسية جميلة بالشباك، وسط فرحة كبيرة من صاروخ ماديرا، ليبصم على ثاني أهدافه الشخصية بالمباراة، ويعتلي صدارة هدافي البطولة.

وبالدقيقة 102، أشهر الحكم البطاقة الحمراء للبرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، وسط غضب كبير من الأخير.

وحاول الهلال هجوميا ولكن محاولاته انتهت عند مدافعي وحارس النصر العقيدي، لينتهي الشوط الإضافي الأول بتقدم نصراوي 2_1.

الشوط الإضافي الثاني:

أطلق سعود عبدالحميد تسديدة بيمناه قوية من خارج منطقة الجزاء مرت خطيرة بجوار القائم الأيسر بالدقيقة 108.

وتعرض كريستيانو رونالدو لإصابة قوية بعد كرة مشتركة مع محمد جحفلي، وغادر الملعب وهو يتألم بشدة، ليتم استبداله بشكل اضطراري ويعوضه زميله علي الحسن بالدقيقة 115.

وحضرت الهجمات الخطيرة للطرفين بالدقائق المتبقية ولكن لم يتم استغلالها جيدا، ليحسم اللقاء بفوز النصر على الهلال 2_1.

موقع كووورة