السودان يوزع ثلاثة ألف طنا من المساعدات على اللاجئين ببأدري





قامت حكومة السودان بتوفيرحوالي ثلاثة الاف طنا من المواد الغذائية وشرعت في توزيعها على اللاجئين السودانيين في منطقة أدري الحدودية بواسطة القنصلية العامة للسودان بأبشي بالتعاون مع اللجنة الوطنية التشادية لاستقبال اللاجئين و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين .

هذا و قد شرف تدشين توزيع هذه المساعدات السيد علي محمد محافظ محافظة أسونقا، و القنصل العام للسودان بأبشي قذافي عبدالله محمد، بالإضافة إلى قائد القوات المشتركة السودانية التشادية وقادة أجهزة الشرطة والأمن بالمحافظة .

و خلال مخاطبته للاجئين السودانيين أشار القنصل العام للسودان بأبشي إلى أن هذه المساعدات قد تم توفيرها بتوجيه مباشر من السيد الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الإنتقالي، ونقل تحيات سيادته و مواساته وتمنياته لهم بالعودة سالمين إلى أرض الوطن بأعجل ما تيسر. كما خاطب السيد محافظ أسونقا اللاجئين مشيدا بخطوة الرئيس البرهان و الحكومة السودانية بتوفير هذه الكمية المعتبرة من المساعدات الإنسانية على الرغم من ظروف الحرب الحالية مما يدل على عمق الإحساس بالمسئولية تجاه اللاجئين السودانيين في تشاد . صدر في ١٦ أغسطس ٢٠٢٣م

وكاله سونا