ثقافة وفنون
روضة الحاج تنعى عمر الشاعر “كان للثنائية التي جمعته بالراحل زيدان ابراهيم قيمة فنية عالية”
رحم الله الموسيقار المبدع عمر الشاعر الذي رحل تاركاً إرثاً إبداعياً وموسيقياً كبيراً في وجدان أهل السودان وفي أرشيف الإذاعة السودانية والتلفزيون السوداني.
لقد كان للثنائية التي جمعته بالراحل زيدان ابراهيم قيمة فنية عالية ستبقى طويلاً بعد رحيله النبيل.
تعازي لكل زملائه من الفنانين والمبدعين ولأسرته الكريمة خاصة الأخت مشاعر عمر الشاعر والتي جمعتني بها مقاعد الدراسة في مدينة كسلا.
رحم الله أستاذنا عمر الشاعر وأنزله منزلاً مباركاً وغفر له.
الصور في آخر لقاء جمعني به في زيارة تفقدية له بمنزله إبان شغلي لمنصب نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة والإعلام والسياحة بالبرلمان، حيث كنت مع رئيس اللجنة الأستاذ عمر سليمان رفقة الأستاذة عائشة محمد صالح نائبة رئيس البرلمان.
ويظهر في الصورة من نواب البرلمان الفنان عبد القادر سالم والاستاذ مبارك النور ونائبة رئيس لجنة الصحة الأستاذة بدرية عبد الرحمن.
روضة الحاج
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