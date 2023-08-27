روضة الحاج تنعى عمر الشاعر “كان للثنائية التي جمعته بالراحل زيدان ابراهيم قيمة فنية عالية”

رحم الله الموسيقار المبدع عمر الشاعر الذي رحل تاركاً إرثاً إبداعياً وموسيقياً كبيراً في وجدان أهل السودان وفي أرشيف الإذاعة السودانية والتلفزيون السوداني.

لقد كان للثنائية التي جمعته بالراحل زيدان ابراهيم قيمة فنية عالية ستبقى طويلاً بعد رحيله النبيل.

تعازي لكل زملائه من الفنانين والمبدعين ولأسرته الكريمة خاصة الأخت مشاعر عمر الشاعر والتي جمعتني بها مقاعد الدراسة في مدينة كسلا.

رحم الله أستاذنا عمر الشاعر وأنزله منزلاً مباركاً وغفر له.