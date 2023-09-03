حدث تاريخي.. التلفزيون الرسمي الإيراني يبث لأول مرة مباراة من الدوري السعودي





قام التلفزيون الرسمي الإيراني، ببث مباراة من الدوري السعودي لكرة القدم للمرة الأولى، في حدث وصفه البعض بـ”التاريخي”، وذلك بعد إعادة العلاقات بين البلدين بوساطة صينية قبل أشهر.

وذكرت قناة الإخبارية في منشور على أكس (تويتر سابقا)، الأحد، أن “الرياضة السعودية تنجح وتتخطى الحواجز والشعارات وتصل إلى قلوب الشعوب”.

وقالت “التلفزيون الرسمي الإيراني يبث لأول مرة مباراة من الدوري السعودي، بين الهلال والاتحاد (أقيمت الجمعة)، ووصف بعض الإيرانيين الحدث بالتاريخي وعبروا عن إعجابهم بمستوى الدوري السعودي”.

وفي 17 أغسطس الماضي، وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة له إلى السعودية منذ استئناف العلاقات بين القوتين الإقليميتين في مارس الماضي، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران عام 2016، بعد هجوم متظاهرين على سفارتها في العاصمة الإيرانية وقنصليتها في مدينة مشهد، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز، نمر النمر.

لكن البلدين اتفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق مفاجئ تم التوصل إليه بوساطة صينية، في مارس الماضي.

وفي 6 يونيو، أعادت إيران فتح سفارتها في الرياض، في مراسم تخللها رفع العلم. وعينت طهران، علي عنايتي، سفيرها السابق لدى الكويت، سفيرا جديدا لها لدى الرياض.

وتأتي زيارة عبد اللهيان بعدما كانت زيارة الأمير فيصل بن فرحان في يونيو، الأولى لوزير خارجية سعودي لطهران منذ عام 2006، حيث عقدا مباحثات تناولت قضايا الأمن والاقتصاد والسياحة والنقل.

وفي أغسطس الماضي، استأنفت السفارة السعودية في طهران نشاطها، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، لكن الرياض لم تؤكد ذلك أو تسمي سفيرا لدى طهران، وفقا لفرانس برس.

الحرة