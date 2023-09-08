سياسية

جبريل ومناوي وترك والسيسي والتوم هجو إلى اريتريا

2023/09/08
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التجاني السيسي

توجه يوم الجمعة وفد رفيع المستوي من قيادات الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الصادق الميرغني إلى اريتريا تلبية لدعوة من الرئيس اسياس افورقي، ضم الوفد كل من الناظر محمد الامين ترك ،مني اركو مناوي ،جبريل ابراهيم، علي عسكوري، سالي زكي، الجكومي، التوم هجو، التجاني السيسي، الصادق الهادي المهدي، الأمين داوود، وآخرين.

وسوف تعقد الكتلة الديمقراطية خلال هذه الزيارة لأريتريا أول اجتماع لها بعد اندلاع الحرب وتلتقي الرئيس اسياس افورقي للتباحث حول القضية السودانية وسبل انهاء الحرب.

صحيفة اليوم السابع

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