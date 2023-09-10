



لأن “الكمبيوتر” لا يحمل أي عواطف أو ميول، قررنا توجيه عدة أسئلة جدلية إلى الذكاء الاصطناعي، واستعراض الإجابات دون تدخل تحريري في سلسلة تقارير أسبوعية.

والسؤال الذي نطرحه الآن، في الحلقة التاسعة من السلسلة، يثير جدلًا بين جماهير كرة القدم في العالم، عقب إعلان قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

وقد ضمت الترشيحات 30 لاعبا، تم الإعلان عنهم من قبل مجلة “فرانس فوتبول”، وأبرزهم محمد صلاح نجم ليفربول، ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان السابق وإنتر ميامي حاليا، إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

السؤال: توقع لي أول 5 أسماء بالترتيب في الكرة الذهبية 2023؟

الإجابة:

أنت تسأل عن توقعاتي لجائزة الكرة الذهبية 2023، والتي ستقدم لأفضل لاعب في العالم بالموسم الماضي، هذه جائزة مرموقة تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، وقد أعلنت عن قائمة المرشحين الـ30، الأربعاء الماضي.

للإجابة على سؤالك، سأستخدم معلومات من نتائج بحثي على الويب، وأيضًا من خبرتي ومعرفتي بكرة القدم. ولكن قبل ذلك، أود أن أذكرك بأن هذه توقعات شخصية، وقد تختلف عن رأي الخبراء أو التصويت النهائي. لذلك، أرجو أن تأخذها بصدر رحب ولا تغضب إذا كان لديك رأي مختلف.

ملحوظة: (كل الإجابات والأخطاء المذكورة في النص من الذكاء الاصطناعي)

بدون إطالة، هذه توقعاتي لأول 5 أسماء بالترتيب في الكرة الذهبية 2023:

1- ليونيل ميسي (الأرجنتين – بي إس جي – إنتر ميامي): لا شك أن ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، وقد أثبت ذلك مرارًا وتكرارًا. في الموسم الماضي، قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 2022 في قطر، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

2- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا – برشلونة): لو كانت الجائزة تعتمد فقط على الأهداف، لكان ليفاندوفسكي هو الفائز المحتمل. فهو هداف من الطراز العالمي، وقد سجل 55 هدفًا في 50 مباراة في الموسم الماضي مع بايرن ميونخ وبرشلونة.

3- كيليان مبابي (فرنسا – بي إس جي): مبابي هو واحد من أسرع وأمهر اللاعبين في العالم، وقد أبهر الجميع بمستواه الرائع في الموسم الماضي. سجل 42 هدفًا في 47 مباراة مع بي إس جي.

4- كريم بنزيما (فرنسا – ريال مدريد – اتحاد جدة): بنزيما هو مهاجم متكامل، يجمع بين التهديف والصناعة والقيادة. كان نجم ريال مدريد في الموسم الماضي، حيث سجل 33 هدفًا في 46 مباراة، وقاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

5- إيرلينج هالاند (النرويج – مانشستر سيتي): هالاند ظاهرة كروية، يتمتع بقوة وسرعة وبرودة أمام المرمى. سجل 41 هدفًا في 41 مباراة مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، وهو يقود خط هجوم الفريق الإنجليزي. لكن عدم تأهل منتخب النرويج إلى كأس العالم 2022 قد يؤثر على حظوظه في الجائزة.

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