كأس الأمم الأفريقية 2023 بلا وجوه جديدة





اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط المقبلين.ويشارك 24 منتخبا إلى النهائيات القارية على رأسها منتخب السنغال حامل اللقب بجانب المنتخب الإيفواري صاحب الضيافة كما تأهلت 5 منتخبات عربية هي مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وتأهلت أيضا منتخبات الكاميرون وغانا ونيجيريا والكونغو الديمقراطية وزامبيا وغينيا ومالي وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وأنجولا وموزمبيق وناميبيا وكاب فيردي وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وتنزانيا وجامبيا.ولن تشهد النسخة المقبلة للكان مشاركة أي منتخبات جديدة، فالجميع سبق له المشاركة من قبل في البطولة القارية.

ويعزز منتخب مصر رقمه القياسي كأكثر المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 26 مشاركة بعد التأهل للنسخة المقبلة، بينما يعد منتخب جامبيا أقل المنتخبات ظهورا في الكان بعدما شارك في النسخة الماضية لأول مرة.

ويعود منتخب موزمبيق للمشاركة في الكان بعد غياب منذ 6 نسخ كاملة حيث كان ظهوره الأخير في نسخة 2010.

ويعود أيضا منتخب زامبيا للمشاركة في البطولة القارية بعدما تجاوز لعنة الحصول على اللقب في نسخة 2015 التي غاب بعدها 3 نسخ متتالية.

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