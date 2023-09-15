بدون ميسي.. الأرجنتين تتخطى بوليفيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم





حقق منتخب الأرجنتين فوزًا ضد خصمه منتخب بوليفيا، في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتلاقى المنتخبان في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال، حيث فازت الأرجنتين بثلاثة أهداف دون رد.

كان إنزو فرنانديز قد سجل هدف منتخب الأرجنتين الأول، في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

واضطر منتخب بوليفيا إلى اللعب بـ10 لاعبين فقط منذ الدقيقة 39 بعد حصول اللاعب برونو فرنانديز على بطاقة حمراء.

وتمكن نيكولاس تاجليافيكو من مضاعفة تقدم منتخب الأرجنتين بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 41 من الشوط نفسه.

وفي الدقيقة 83 أحرز نيكولاس جونزاليس الهدف الثالث للضيوف، لتفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف دون رد بدون وجود النجم ليونيل ميسي الذي غاب عن اللقاء.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب الأرجنتين إلى 6 نقاط في المركز الأول، بينما ظل رصيد منتخب بوليفيا خاليًا من النقاط.

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