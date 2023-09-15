أسطورة ليفربول يتوقع رحيل صلاح للدوري السعودي





يرى أسطورة ليفربول، أن الدولي المصري محمد صلاح، قدم كل شيء بقميص الريدز، وبالتالي فإن رحيله إلى الدوري السعودي خلال الصيف المقبل، سيكون أمرا متوقعا.وحاول اتحاد جدة، الحصول على خدمات صلاح خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، لكن ليفربول تمسك ببقاء الفرعون المصري.

وقال بيتر كراوتش في تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو “أعتقد أن مشجعي ليفربول سيتفهمون رحيل صلاح في 2024”.وأضاف “لقد أثبتت الأندية السعودية، قدرتها على ضم أي لاعب، وإذا صمموا على صفقة، سينجحون لا محالة في إبرامها”.

وتابع “صلاح سيظل مع ليفربول حتى نهاية الموسم الحالي، ومن المفيد للريدز بيع اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل”.

وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن محمد صلاح كان يرغب في الرحيل، أجاب “لا أعرف، لأن اللاعب ظل هادئا ولم يتحدث”.

ونوه “صلاح يبدو سعيدا، ولا أعتقد أننا يمكن أن نعترض إذا أراد الرحيل، لأنه فاز بكل شيء ويقدم مستويات مذهلة”.

واستكمل “بالطبع من وجهة نظري كلاعب سابق لليفربول، أريد منه البقاء لأنه لم يظهر أي علامة على التراجع”.

وشدد “الدوري السعودي تنافسي للغاية، لكن إذا كنت لاعبا صغيرا في السن ولديك فرصة للانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة أو ليفربول بدلا من الدوري السعودي، بالطبع ستختار أوروبا”.

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