سالم الدوسري يدخل تاريخ الهلال بدوري المحترفين السعودي وانتصار بخماسية في وجود نيمار





أصبح سالم الدوسري، جناح الهلال، أكثر لاعب في تاريخ النادي يسجل ضد فرق مختلفة بدوري المحترفين. وسجل الدوسري، الهدفين الخامس والسادس، في فوز فريقه على الرياض (6-1)، مساء الجمعة، ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقالت شبكة “أوبتا” المتخصصة في الإحصائيات على منصة “إكس”: “سالم الدوسري أكثر من سجل بقميص الهلال ضد فرق مختلفة في دوري المحترفين (19 فريقا)”.وبات فريق الرياض، الفريق ال19 الذي ينجح سالم الدوسري في التسجيل في شباكه، طوال مشاركته مع الهلال في دوري المجترفين.

ورفع الدوسري، رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 6 أهداف، كما أن ثنائية سالم في الرياض، هي الثانية له هذا الموسم بعد ثنائيته في الرائد بالجولة الثالثة التي فاز بها الهلال (4-0).

واستعاد الهلال صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة، بفوز ساحق على ضيفه الرياض (6-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

حملت سداسية الهلال توقيع ميتروفيتش (29 – ركلة جزاء)، ياسر الشهراني (45+4)، ناصر الدوسري (68)، مالكوم (83)، وسالم الدوسري (87 – ركلة جزاء)، و(90+4).

بينما سجل علي الزقعان هدف الرياض الوحيد في الدقيقة (90+6).ورفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة، بينما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط في المركز 16.

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