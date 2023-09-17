رياضية

كريستيانو ينفرد بصدارة هدافي الدوري السعودي

2023/09/17
رونالدو النصر.
Nassr's Portuguese forward Cristiano Ronaldo (C) attempts a shot during the Saudi Pro League football match between Al-Nassr and Al-Ettifaq at the King Fahd Stadium in the Saudi capital Riyadh on January 22, 2023. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

ساهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، في فوز فريقه أمام الرائد، السبت، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.
سجل الدون الهدف الثالث للنصر في المباراة التي انتهت بفوز العالمي (3-1)، ليرفع صاروخ ماديرا رصيده إلى 7 أهداف في صدارة هدافي الدوري.
ويأتي خلف كريستيانو زميله السنغالي ساديو ماني ونجم الهلال سالم الدوسري (6 أهداف).
سجل ثلاثية النصر في المباراة “ساديو ماني في الدقيقة 45+1، وأندرسون تاليسكا في الدقيقة 49، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 78، فيما أحرز محمد فوزير هدف الرائد في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، وتجمد رصيد الرائد عند 4 نقاط في المركز 15.
وحرص نادي النصر على الإشادة بمستوى القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ساهم في فوز فريقه الرابع على التوالي في الدوري.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على منصة إكس، صورا لكريستيانو، وعلق عليها: “هو التاريخ هو الأرقام.. لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو”.

موقع كووورة

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