الترجي يضع قدما في دور مجموعات الأبطال بفوز خارج الأرض





حقق الترجي، فوزا صعبا على الديوانية البوركينابي (1-0)، اليوم الأحد، على الملعب البلدي بمدينة ياموسوكرو في كوت ديفوار، في ذهاب دور ال32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف اللقاء الوحيد للترجي اللاعب محمد أمين توجاي في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، بعد أن أهدر زميله ياسين مرياح ركلة جزاء في الدقيقة 16، بعد تدخل عنيف من الحارس البوركيني على حسام الدين غشة.

ومن المنتظر أن تكون مباراة الإياب بين الترجي والديوانية في تونس يوم 30 سبتمبر/أيلول الجاري، بملعب حمادي العقربي برادس.

وسافر الترجي، إلى كوت ديفوار بدون مدربه معين الشعباني، بسبب الظروف الصحية التي يمر بها مدرب باب سويقة، وتولى المدير الرياضي طارق ثابت إدارة الفريق في اللقاء.

كووورة