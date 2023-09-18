السوداني يفتتح معرض بغداد الدولي للكتاب.. ويعلن إطلاق قروض بدون فوائد





افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، صباح أمس، معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته الرابعة والعشرين.

ورحب السوداني، في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، بضيوف العراق العرب في العاصمة بغداد، التي ارتبط الكتاب بتاريخِها وحاضرها، مؤكدا ترحيبه الخاص بالضيوف من المغرب الشقيق، معرباً عن مشاطرتهم الحزن لحادثة الزلزال الأليم التي مرت بهم، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وقال السوداني، خلال حفل الافتتاح: “ستتخذ الحكومة إجراءات عديدة لتسهيل مهمة دور النشر العراقية؛ دعماً للفعل الثقافي والتنويري وسنطلق قروضاً خالية من الفوائد لدور النشر، كما سندعم معارض الكتب الرئيسة في العراق”.

وتجول رئيس الوزراء في أروقة المعرض، واطلع على دور النشر المحلية والعربية المشاركة، التي أغنت المعرض بالإصدارات الحديثة، في مختلف حقول الثقافة والعلوم.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الاهتمام بالكتاب وصناعته وكاتبه يتضاعف في هذه الأيام خصوصاً؛ بسبب التحديات التي تواجه القراءة والكتاب بشكلٍ عام، مؤكدا معرض بغداد الدولي للكتاب يمثل جرعة من العافية للكتاب والقراءة والمعرفة.

وتابع: “كثرت الشكوى من قلة القراءة ومحاولة التقنيات الحديثة والسوشيال ميديا سحب البساط من الكتاب الورقي.مهما تغوَّلت التكنولوجيا، وانتشر الكتاب الإلكتروني، يبقى للكتاب طعم خاص، حيث أسهم بتغيير العقول وتربية الأجيال”.

وشدد السوداني، على أن الحكومة ستبقى داعمة للشأن الثقافي، انطلاقاً من واجبها وبرنامجها لبناء العراق.

بوابة مباشر