اتفاق لانطلاق مشروع السكن الشعبي والاقتصادي بـ أبو حمد





تم الاتفاق اليوم على انطلاق مشروع المرحلة الأولى للاسكان الشعبي والاقتصادي بمحلية ابوحمد بولاية نهر النيل .

جاء ذلك في الاجتماع المشترك الذي عقد صباح اليوم بمباني رئاسة المحلية برئاسة الدكتور عوض الكريم علي المبارك المدير التنفيذي المحلية بالإنابة وضم المهندس عمر احمد علي مدير صندوق الإسكان بولاية نهر النيل والمهندس خالد الصادق مدير أراضي ابوحمد بحضور الأستاذ عمر سعدان مدير شؤون التنسيق والمتابعة بالصندوق القومي للإسكان والتعمير .

وبحث الاجتماع سبل التعاون المشترك لانطلاق المشروعات والتدابير والترتيبات المطلوبة لذلك.

ورحب المدير التنفيذي بالإنابة بزيارة الوفد المشترك للصندوق القومي وصندوق الولاية للاسكان للمحلية مؤكدا أهمية المشروع والاستعداد للتعاون مع الصندوق لخدمة إنسان المحلية والبدء في وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ المشروع.

ودعا للسعي لتخفيض تكلفة الوحدات السكنية للمستفيدين والاستفادة من توفر مدخلات البناء بالمحلية.

وقال السيد مدير صندوق الإسكان بالولاية أن الزيارة تجيء لاستكمال خطة الصندوق للانتشار الأفقي بمشروعات الاسكان بمحليات الولاية مبينا أن محلية ابو حمد لم تحظى كبقية المحليات الأخرى بتنفيذ مشروعات للاسكان الشعبي والاقتصادي بها.

واكد اعتزام الصندوق التعاون مع المحلية للشروع بشكل عاجل لتنفيذ المرحلة الأولى للإسكان وسد الحاجة السكنية.

واشاد مسؤول المتابعة والتنسيق بالصندوق القومي للإسكان بتجربة ولاية نهر النيل مقارنة بالولايات الأخرى في الانتشار الأفقي للمشروعات بالمحليات.

وأوضح ان مشروعات الإسكان بمحلية ابو حمد يعول كثيرا في تعزيز النهضة العمرانية والاقتصادية والتجارية التي تشهدها المحلية خاصة ان مدينة ابو حمد وما حولها تعتبر من المحليات الآمنة والمستقرة والتي تعد قبلة للمستثمرين في مجال التعدين ولاستقبال واستضافة العائدين المتأثرين بالحرب الدائرة حاليا بالخرطوم.

وأوضح مدير أراضي المحلية أن الأرض المخصص لمشروع المرحلة الأولى للإسكان الشعبي والاقتصادي بموقع مميز بمربع ١٥ على طريق قومي عند مدخل مدينة ابو حمد.

وبعد التداول والنقاش تم الاتفاق على انطلاق المشروع ومباشرة العمل في إعداد الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع لتحديد عدد الوحدات السكنية المستهدفة واسعارها وطرق الحصول على التمويل لتنفيذ المشروع.

ويذكر أن الوفد الزائر للمحلية قد عقد اجتماعا مع إدارة الاراضي ووقف ميدانيا على الموقع المخصص للمشروع.