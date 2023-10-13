إسبانيا تهزم اسكتلندا وتركيا تذل كرواتيا في عقر دارها





فاز المنتخب الإسباني 2-0 على نظيره الاسكتلندي، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وسجل أهداف المباراة لإسبانيا، ألفارو موراتا في الدقيقة 73، وسانسيت (86)، ليرد الإسبان الهزيمة لإسكتلندا التي انتصرت في لقاء الذهاب بنفس النتيجة.

وبهذا الانتصار، رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 12 نقطة في وصافة المجموعة الأولى، خلف المتصدر اسكتلندا الذي تجمد رصيده عند 15 (لعب مباراة أكثر من إسبانيا).

وانفرد منتخب تركيا بقمة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا الصيف المقبل.

وانتزع المنتخب التركي فوزا ثمينا 1-0 من ملعب مضيفه منتخب كرواتيا، يوم الخميس، في الجولة السابعة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز لاتفيا على ضيفتها أرمينيا 2-0.

وارتفع رصيد الأتراك إلى 13 نقطة في الصدارة، بعد خوضه 6 لقاءات، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه كرواتيا، الذي لعب 5 مباريات فقط.

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