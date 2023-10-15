الركراكي: لا نستحق التعادل.. ولن نلعب كرة البرازيل في أفريقيا





علق وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، على تعادل الأسود مع كوت ديفوار (1-1)، على ملعب فيليكس هوفويت بوانييه في مباراة ودية دولية.

وقال الركراكي في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: “كانت ظروف المباراة صعبة (الطقس والأجواء) ومن أجل هذا أتينا للعب في بلاد الكان.. لم يعجبني المستوى الفني بالشوط الأول حيث قدمنا الهدايا للخصم بتمريرات غريبة”.

وتابع: “على اللاعبين أن يعلموا أنه في أفريقيا لن نلعب كرة البرازيل، أفريقيا لها طقوس يجب فهمها وهذا ما استوعبه الفريق اليوم بحسب تقديري، ومع ذلك لن أكون قاسيا في حقهم.. وبمنتهى الصدق لم نستحق التعادل”.

واعتذر الركراكي عن تصريحاته التي أدلى بها أمس الجمعة في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة حول منتخبات المستوى الثاني.

وقال: “أخطأت في الحديث عن بعض منتخبات المستوى الثاني، لم أقصد التقليل من احترامهم، لكني قصدت المنتخبات التي لم تشارك في المونديال وقد تقول كلمتها في الكان”.

وأشاد بالمستوى الذي ظهر به المنتخب الإيفواري، مؤكدا: “المدرب جاسيت قام بعمل كبير واستطاع تكوين مجموعة جيدة، لذلك أنتظر منهم الكثير (في النهائيات)”.

وختم المدرب المغربي: “كنت سعيدا بمواجهة هذا المنتخب، وقلت إن هناك منتخبات ستعود بقوة، أتمنى لكم حظا سعيدا، ولما لا نلتقي في النهائي، ستكون مواجهة رائعة”.

وتقدم منتخب كوت ديفوار عن طريق سيباستيان هالر في الدقيقة 45+3، قبل أن يدرك أيوب الكعبي التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة 81.

ويستعد كلا المنتخبين لخوض تصفيات كأس العالم 2026، حيث يتواجد المنتخب الإيفواري في المجموعة السادسة إلى جانب “الجابون وكينيا وجامبيا وبوروندي وجزر سيشل”، فيما يلعب المغرب في المجموعة الخامسة إلى جانب “زامبيا والكونغو برازفيل وتنزانيا والنيجر وإريتريا”.كما يستعد المنتخب الإيفواري للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها بلاده في يناير/كانون الثاني المقبل، حيث يتواجد بالمجموعة الأولى مع نيجيريا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية.

بينما يتواجد المغرب في المجموعة السادسة إلى جانب الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

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