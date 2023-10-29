ولاية القضارف تشرع في توزيع المساعدات السعودية للمتأثرين بالحرب





دشن الاستاذ عباس ادريس محمد ممثل والي القضارف بساحة أمانة حكومة الولاية صباح اليوم المواد الغذائية التي تجيئ ضمن المساعدات التي قدمنها حكومة المملكة العربية السعودية للمتأثرين بحرب الخرطوم والمتمثلة في 6 طن من اللحوم المجمدة وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالولاية وبلدية القضارف.

واشاد ممثل الوالي بالمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا لدورهم المقدرة في تقديم الدعم والمساندة للسودان وهو يواجه الظروف الانسانية المعقدة بسبب الحرب التي فرضت على القوات المسلحة من قبل القوات المتمردة.