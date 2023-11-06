الحزب الشيوعي السوداني: الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب





قال الحزب الشيوعي السوداني بأنهم مع مطلب شعبنا بشعاره الواضح بأن الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل.

– يظل حزبنا وبكل إيمان عميق يسعى مع جماهير شعبنا إلى البدايات الصحيحة والناجحة لبناء أوسع جبهة جماهيرية لوقف الحرب.

– نثمن دور المجتمع الدولي لصالح وقف الحرب مثلما ندرك أن أهداف ونوايا بعض أطرافه تعمل لفرض سلطة وتركيبة تحقق أهدافه المدجنة والمتعارضة للثورة.