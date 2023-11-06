سياسية
الحزب الشيوعي السوداني: الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب
قال الحزب الشيوعي السوداني بأنهم مع مطلب شعبنا بشعاره الواضح بأن الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات والجنجويد ينحل.
– يظل حزبنا وبكل إيمان عميق يسعى مع جماهير شعبنا إلى البدايات الصحيحة والناجحة لبناء أوسع جبهة جماهيرية لوقف الحرب.
– نثمن دور المجتمع الدولي لصالح وقف الحرب مثلما ندرك أن أهداف ونوايا بعض أطرافه تعمل لفرض سلطة وتركيبة تحقق أهدافه المدجنة والمتعارضة للثورة.
– ندعو كل جماهير شعبنا وقواه التي ساهمت في الثورة إلى بناء الجبهة الجماهيرية الواسعة لوقف الحرب واسترداد الثورة في جميع قرى ومدن السودان.
الجزيرة – السودان
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