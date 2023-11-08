والي كسلا يشيد بجهود المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان





اشاد والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله بجهود مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية تجاه ولاية كسلا والسودان عامة علاوة على وقوف الممكلة العربية السعودية ملكا وولي عهد مع مختلف القضايا بالسودان.

جاء ذلك لدى تفقده بمستشفى مكة لطب العيون بكسلا المخيم الرابع لعلاج مرضى العيون المنفذ ضمن برنامج نور العيون التطوعي لمكافحة العمى بالسودان للعام 2023 التابع لمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية عبر زراعها مستشفى مكة.

واوضح الوالي ان مركز الملك سلمان لم تقتصر جهوده في العمل الصحي وكان سباقا ومن اوائل المؤسسات التي سارعت في تقديم السلات الاغاثية للمتأثرين بالحرب الوافدين الى ولاية كسلا بالاضافة الى مشروع المنحة السعودية لحفر عدد (18) بئرا ارتوازيا شارفت على الانتهاء.

وقال ان مثل هذه المخيمات تتصدى لقضايا امراض العيون وخفض الانفاق على المواطنين وتضاف الى قائمة الجهود التي يقدمها المركز والذي يقيم مخيمات مماثلة في عدد من الدول العربية والاسلامية.

واشاد الوالي بالتطور الذي يشهده مستشفى مكة في مجال عمله بتوفير العديد من الاجهزة والمعدات التي تحتاجها جراحة العيون وصحتها.

ونوه الاستاذ شاع الدين حمزه الحسين ممثل وزارة الصحة الى تفرد الولاية بنظام صحي تتكامل فيه الادوار والتعاون المطلق مابين القطاع العام والخاص في مجال الخدمات الطبية العلاجية او الصيدلانية.

واشار الى دور مستشفى مكة في سد الخلل والنقص في قسم العمليات بمستشفى كسلا التعليمي الامر الذي ساهم في الاطمئنان على سلامة المواطنين.

واضاف ان المخيم يأتي في وقت مناسب والبلاد تمر باشكاليات وضائقة مالية ويعمل على تخفيف العبء على المواطنين .

ونوه الى أن نظام المعلومات الذي يتميز به مستشفى مكة يمكن ان تستفيد منه الولاية في تقوية المعلومات واعادة ترتيب الاولويات وبناء الخطط على اساس علمي وموثق.

واوضح مدير مستشفى مكة لطب العيون طارق الهادي علي موسى ان المخيم يستهدف اجراء (400) عملية مياه بيضاء والكشف على اكثر من (4) الاف شخص بالاضافة الي توزيع علاجات واكثر من (1500) نظارة.

وقال ان الحملة تستهدف ايضا الشرائح الضعيفة بالولاية لتنفيذ العمليات وتوفير الكشف المحلي بالولاية وتوفير العلاجات كاملة لكل المرضى، مشيرا الى توفير عدد من الاجهزة الخاصة لتقديم الخدمة الطبية بوجهها الكامل.