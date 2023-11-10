سياسية
وزير الشئون الدينية والأوقاف يصل المملكة العربية السعودية
وصل الأستاذ عبدالعاطي أحمد عباس وزير الشئون الدينية والأوقاف صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية وذلك للبدء في عمليات التعاقدات لحزم الخدمات لحج 1445هـ وتوقيع الإتفاقيات مع المؤسسات السعودية العاملة في الحج.
وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أصدرت في وقت سابق المصفوفة الزمنية لحج 1445هـ والتي تلزم بعثات الدول الاسلامية بالبداية المبكرة لأعمال الحج.
حيث إكتملت الاجتماعات التحضيرية في الإسبوع الأول من نوفمبر الحالي وتم فتح المسار الالكتروني وتفعيل المحفظة المالية وإتاحة باقات الخدمة ثم البدء في المرحلة الثانية وهي إكمال التعاقدات والفراغ منها في فبراير المقبل لكل بعثات الدول.
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