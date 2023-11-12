استجابة واسعة للمبادرة الشبابية الهادفة لتهيئة البيئة المدرسية بالدمازين





اعرب الاستاذ وليد علي آدم مدير ادارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين عن شكرهم وتقديرهم للهيئات الشبابية والرياضية بالدمازين لاستجابتها الواسعة للمبادرة الشبابية لتهيئة البيئة المدرسية تحت اشراف الاستاذ ياسر احمد الطالب الفيل المدير التنفيذي لمحافظة الدمازين.

وقال وليد ان المبادرة الشبابية جاءت تأكيداً للأدوار التي ظل يضطلع بها الشباب في المجتمع ومساهماتهم المقدرة في ترقية البيئة وتحسين الخدمات، مشيرا إلى ان محافظة الدمازين شهدت حراكاً شبابياً واسعاً ابراز الوجه المشرق للشباب المبادر والمتفهم والواعي.

وامتدح مدير ادارة الشباب والرياضة الاستجابة السريعة للشباب باحياء الدمازين المختلفة وتدافعهم لإصحاح البيئة بالمدارس حيث كان لشباب جمعية الأمل المستنيرة بحي الفردوس مربع 55 وشباب جمعية بريق الامل مربع 47 عمل جماعي مشترك تم من خلاله تنفيذ حملة اصحاح البيئة بمبنى الادارة التعليمية بالدمازين برعاية الاستاذ جلال عمر ناصر مدير المرحلة الابتدائية وبمشاركة الاستاذة نادية آدم أبونا مدير المناشط المدرسية بوزارة التربية والتعليم ومدراء الادارات المتخصصة بالادارة التعليمية وجاءت مشاركة منظمة شباب من اجل النيل الازرق متميزة بتنفيذ حملة اصحاح البيئة بمدرسة النهضة بنين.

وأضاف وليد ان مبادرة شباب من اجل الشاطي لها اسهامات مقدرة وتضع اصحاح البيئة من اولوياتها وتم تنفيذ حملة نظافة واسعة بمدرستي المك نايل واسامة بن زيد.

وتواصلا للمبادرة قام مركز شباب المنشية بعمل جميل ومقدر تمثل في تهيئة البيئة المدرسية والعمل متواصل لشباب المنشية، وفي الدمازين جنوب كان لرابطة الدمازين جنوب للبراعم والناشئين والشباب ادوار فعالة ونفذت حملة نظافة بمباني وزارة التربية والتعليم بمشاركة ممثلين لشباب مربع 47.

أما شباب جمعية التكافل بحي الوحدة كان لهم أدوار مسئولة حيث تم تنفيذ اصحاح البيئة بالمدرسة وامتد عطاء الشباب ليشمل سوق صابرين.

ثمن وليد اهتمام مركز شباب الدروة علي جهودهم المتواصل بنظافة المساجد وخططهم الرامية لترقية اصحاح البيئة وتحسين البيئة المدرسة بحزم متكاملة بجانب اهتمام مركز شباب الهجرة ومبادراتهم المستمرة في ترقية البيئة المدرسية ولهم مساهمات مقدرة في ذلك.واضافة للعمل الشبابي كان لشباب جمعية سنابل الاشلاق أيضاً أدوار فعالة وضربة البداية بنظافة تجمع المدارس والعمل مستمر لتغطية بقية المدارس.

وجدد وليد مناشدته لكافة الروابط الشبابية والجمعيات الشبابية ومراكز الشباب واندية البراعم والناشئين والشباب والمبادرات الشبابية للمشاركة الفعالة في تهيئة البيئة المدرسية، مع ضرورة إحكام التنسيق مع ادارات المدارس بالمناطق المختلفة والتعاون معها لإنجاح حملة اصحاح البيئة المدرسية.